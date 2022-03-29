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【港交所企業日】歐冠昇提三關鍵戰略　連接中國無人可擬、不反對併購新業務

股市 10:50 2022/03/29

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【港交所企業日】歐冠昇提三關鍵戰略　連接中國無人可擬、不反對併購新業務

港交所 （00388） 舉行企業日，行政總裁歐冠昇期望港交所可成為「面向未來的領先市場（Marketplace of the Future）」，把連接中國和世界、連接資本和機會、連接今日和未來為港交所三大戰略。歐冠昇稱，連接中國繼續是集團最大強項，而各項互聯互通、產品線都難以複製。

歐冠昇稱，會從4方面執行策略，包括以客戶為中心、人才和建立文化、風險和控制、執行到位，重申近期招聘不少來自不同背景的高層，短期會調配資源、確認集團目標、擴大國際影響力，期望在2025年進入回報期。

他指出，港交所有需要投資新領域，如碳排放綠色領域、大數據、分布式帳記技術（DLT）等，港交所不會排除收購新業務能力，但自然增長依然是港交所首選發展模式。

互聯互通上，港交所內地業務發展主管毛志榮指，除了目前的股票互通、已公布的ETF通，正留意擴大至北交所、REITs潛在機會。在衍生市場，期望在MSCI A50 A股期貨外，增加廣基指數期貨、指數期權、個股期貨和期權機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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