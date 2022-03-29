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【職場熱話】WFH都遲到？ HR關心是否有難言之隱 竟揭同事匪夷所思理由 眾人感無奈

理財智慧 13:27 2022/03/29

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疫情下不少公司實行WFH，一眾打工仔不用「趕頭趕命」回公司，增添不少休息時間，不過亦導致有些人漸漸欠缺時間觀念。近日有網民在討論區發文指同事WFH打卡都遲到，HR關心他，卻揭發意想不到原因，令眾人大感無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔憂堂食易感染 拒絕外出吃飯 卻慘被杯葛 同事嘲：啲防疫人士係咁架下一頁

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

有網民認為「我班同事將WFH當半放假，有事詢問要數小時後才回覆，電話也不接 」、「自己遲到就賴隻貓」、「WFH好多人時間觀念差了，公司十一點Zoom開會，總有同事十一點才進Zoom，經過認證十一點零一分才出現，引致上司都有怨言」。

亦有網民指「要日日報到？開會就話姐」、「我們WFH不用每日報道那麼麻煩，有回覆電郵，完成工作便可」；有網民笑言「可以辭工，專心養貓」。

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責任編輯：陸盈希

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