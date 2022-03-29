【職場熱話】上司確診望有人送物資 下屬憂感染紛拒絕 打工仔嘆：她平時對大家都唔錯

第五波疫情下，不少公司都安排員工WFH。若然確診有家人適心照料固然是好，但也不是人人能如此幸運。近日有網民在討論區發文指單身且人不錯的上司確診後暗示希望同事們能購買物資予她，眾人卻用不同藉口推塘，因而覺得無奈。

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【職場熱話】同事確診康復後有恃無恐 公司範圍不戴口罩 HR好言相勸 被嗆「再中就有更多抗體」【下一頁】

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有網民認為「其實幫得到就幫，最多一次過問她要買些甚麼。回家消毒然後洗乾淨就好」、「送到門口不入屋，其實沒有甚麼危險」、「如果平時對你好，都無所謂；如果不是，就叫她等政府救吧」。

亦有網民指「機會來到都不爭取？對工作有幫助」、「其實現在全街都有隱形病患者，那可以避得到？幫了上司第一是做好心，第二大家始終是同事，互相幫忙好應該」、「人對你好，你就應該對她好，幫得幾多得幾多」。

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責任編輯：陸盈希