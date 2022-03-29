【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密

▲ 有網絡安全專家指出，將WhatsApp端到端加密服務，與安全性較低的SMS協議混在一起，會破壞訊息加密領域的成果。（法新社）

歐盟針對科技巨頭壟斷市場的局面，上周制定數位市場法（Digital Markets Act, DMA），要求Whatsapp、Facebook Messenger或Apple iMessage等，必須與規模較小的訊息平台互相支援。但日前有網絡安全專家指出，將WhatsApp端到端加密服務，與安全性較低的SMS協議混在一起，會破壞訊息加密領域的成果。

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根據該數位市場法要求，大型科企需創造可與小型平台互相操作的產品，這或意味需要用戶在App Store之外安裝第三方應用程式，又或不同應用程式之間需協議以容許訊息互傳，但著名互聯網安全研究員、哥倫比亞大學電腦科學教授Steven Bellovin指出，這將會為承諾端到端加密的服務帶來重大問題。

難以融合不同加密架構應用程式

Bellovin舉例指出，Signal規模很小，不太受數位市場法條款的影響；但WhatsApp規模就大得多，若果與Signal進行協議容許訊息互傳時，就肯定會受到極大影響。其結果可能是，部分WhatsApp端到端信息加密將被削弱或取消，使10億用戶失去了私人訊息的保護。

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現時並沒有一個簡單的解決方案，可以調和加密訊息服務的安全性和互操作性。Bellovin強調，要將具有不同加密架構的應用程式融合在一起，是一個「不可能的任務」。

再者，使不同的訊息服務兼容或會導致最低共同標準的設計方法，在這種情況下，某些應用程式對用戶有價值的獨特功能會被剝離，直至達到一個共同的兼容性水平。例如當一個應用程式可支援加密的多方通訊，但另一個是不支援的話，維持它們之間的通訊通常需要放棄加密。

滿足平台兼容 或帶來安全漏洞



另一方面，數位市場法又建議當兩個加密架構不兼容的平台之間發送訊息時，期間可進行重新加密以解決不兼容問題，但這就會破壞「端到端」的加密鏈，繼而帶來安全漏洞。

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互聯網安全專家、前Facebook工程師Alec Muffett表示，目前每個訊息服務都對自己平台的安全負責，但數位市場法要求不同平台的互操作性，那麼當用戶使用原有服務時，就有可能被暴露於另一個服務引入的漏洞中，結果平台之間的連結就成為整體安全最薄弱的一環。

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責任編輯：陳卓賢