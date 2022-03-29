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【烏克蘭戰爭】G7拒絕俄羅斯以盧布支付天然氣要求　俄羅斯警告不會免費供應天然氣

股市 10:16 2022/03/29

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【烏克蘭戰爭】G7拒絕俄羅斯以盧布支付天然氣要求　俄羅斯警告不會免費供應天然氣

俄羅斯總統普京要求「不友好國家」用盧布支付俄羅斯天然氣費用，德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）表示，七國集團（G7）的成員國將拒絕俄羅斯提出的以盧布支付能源費用的要求。

哈貝克周一出席G7能源部長視像會議後表示，所有G7 部長一致認為要求以盧布支付天然氣費用是單方面且明顯違反現有合約的行為，強調已簽訂的合約有效，企業必須履行合同規定的義務，強調以盧布付款是不可接受，呼籲有關公司不要遵守普京的要求。哈貝克又指，普京冀分裂G7的企圖是顯而易見，但是正如外界可從G7的團結和決心中看到，「我們不會分裂」。

有外電指，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯不會免費供應天然氣，如果歐洲國家拒絕用俄羅斯盧布付款，俄羅斯將於適時作出決定。

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美股 經濟 七大工業國集團 天然氣 歐洲 烏克蘭 俄羅斯盧布 俄羅斯 普京

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