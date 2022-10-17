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【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份第二度遞表來港上市　連續3年半虧損、預計全年亦為虧損

新股IPO 21:18 2022/10/17

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【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市　連續3年虧損

達美樂比薩（Domino's Pizza，美：DPZ）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份（DPC Dash）第二度遞表來港上市，獨家保薦人為美銀。據港交所 （00388） 文件顯示，第一次申請日期為今年3月28日，即上市申請於9月底到期，10月14日再度申請上市。

擁有508間達美樂比薩直營門店

截至6月底止上半年，達勢股份於中國12個城市擁有508間達美樂比薩直營門店，按年增長1.7倍，約56%門店位於北京及上海。達美樂比薩為內地第三大比薩公司，原計劃於今年及明年分別開120家及180家分店，扣除關閉門店後，當中79家已開業。

達勢股份上半年收益增18.6%至9.09億元人民幣（人民幣，下同），期內平均訂單金額按年增6.9%至95.1元。於2019年、2020年及2021年及2022上半年的同店銷售分別錄得7.3%、9%及18.7%、13.9%增長，門店層面的經營利潤率則為4.4%、4%、9.2%及9.2%，門店EBITDA利率潤（非國際財務報告準則）則為10.6%、10.6%、15%及15.2%。

集資所得未來兩年用於擴張門店網絡

集團過去3年半持續虧損，上半年經調整淨虧損為4.71億元；，經調整淨虧損則按年收窄28.3%至1.43億元；經調整EBITDA則為4280萬元。集團預計今年依舊將產生淨虧損，主要乃受不斷擴張、收益及品牌建設成本不斷增加。

達勢股份計劃將集資所得，未來兩年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

集團指出，每年1月、7月、8月及12月為其旺季，銷售額較高。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO或使用【新股IPO】小工具

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