  • 19°C
香港時間 : 2022329日 (二) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市　連續3年虧損

新股IPO 10:02 2022/03/29

分享：

【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市　連續3年虧損

達美樂比薩（Domino's Pizza）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份（DPC Dash）計劃在港上市。據達勢股份於聯交所上載的初步招股文件顯示，達勢股份今年1及2月繼續錄得同店銷售正增長，但自內地疫情於3月中旬以來，上海及深圳的一些門店的運營受到不利影響。

擁有468間達美樂比薩直營門店

截至去年底，達勢股份於中國十個城市擁有468間達美樂比薩直營門店，按年增長149%，約57%門店位於北京及上海。

達勢股份於2019年、2020年及2021年的同店銷售分別錄得7.3%、9%及18.7%增長，門店層面的經營利潤率則為4.4%、4%及9.2%，門店EBITDA利率潤（非國際財務報告準則）則為10.6%、10.6%及15%。

集資所得未來兩年用於擴張門店網絡

集團過去3年持續虧損，去年經調整淨虧損為1.43億元，經調整EBITDA則為5830萬元。

達勢股份計劃將集資所得，未來兩年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】華新水泥首掛跌13%　獲深交所納入深港通名單

相關文章：【新股IPO】太盟投資PAG遞交在港上市申請　去年全年溢利增16%至3.05億美元

相關文章：【新股IPO】新股市場淡靜　部分外資投行首季IPO收入或驟減九成

【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅　駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署（立即收看）

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫情 EBITDA 同店銷售 Pizza IPO 中國

上一篇文章

【業績｜醫藥股】三生製藥彈近4%　去年純利增近1倍至16.5億元人民幣、末期息每股20港仙

下一篇文章

【1717業績】澳優乳業走低6%　去年純利增4%、末期息增至0.28人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【美股收市】聚焦美債息倒掛 道指先挫後升94點 納指漲1.3%
【美股收市】聚焦美債息倒掛 道指先挫後升94點 納指漲1.3%
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款