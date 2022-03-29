▲ 【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市 連續3年虧損

達美樂比薩（Domino's Pizza）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份（DPC Dash）計劃在港上市。據達勢股份於聯交所上載的初步招股文件顯示，達勢股份今年1及2月繼續錄得同店銷售正增長，但自內地疫情於3月中旬以來，上海及深圳的一些門店的運營受到不利影響。

擁有468間達美樂比薩直營門店

截至去年底，達勢股份於中國十個城市擁有468間達美樂比薩直營門店，按年增長149%，約57%門店位於北京及上海。

達勢股份於2019年、2020年及2021年的同店銷售分別錄得7.3%、9%及18.7%增長，門店層面的經營利潤率則為4.4%、4%及9.2%，門店EBITDA利率潤（非國際財務報告準則）則為10.6%、10.6%及15%。

集資所得未來兩年用於擴張門店網絡

集團過去3年持續虧損，去年經調整淨虧損為1.43億元，經調整EBITDA則為5830萬元。

達勢股份計劃將集資所得，未來兩年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

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