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【業績｜乳業股】中國飛鶴挫近4%　去年溢利跌8%至68.7億元人民幣、末期息派0.1733港元

股市 10:41 2022/03/29

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【業績｜乳業股】中國飛鶴去年溢利跌8%至68.7億元人民幣　末期息派0.1733港元

中國飛鶴 （06186） 去年收益為227.8億元人民幣，按年增加22.5%，溢利按年跌7.6%至68.7億元人民幣，建議宣派末期股息每股0.1733港元。中國飛鶴挫3.8%，報7.79元，今年累跌25.6%。

期內，集團嬰幼兒配方奶粉產品按年升21.7%至215.15億元人民幣，包括成人奶粉、液態奶、米粉輔食產品等的其他乳製品按年63.3%至9.9億元人民幣，營養補充品跌13.4%至2.7億元人民幣。

整體毛利率率由2020年的72.5%減少至2021年的70.3%，主要因為液態奶及其他乳製品銷售佔比增加，而其毛利率相對較低。

另外，集團銷售及經銷開支按年增加27.9%至67.3億元人民幣，主要由於相關線下銷售及推廣活動成本增加。

【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅　駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署（立即收看）

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編輯:姚卓然

港股 奶粉 中國飛鶴（06186）

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