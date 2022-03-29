【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR彈近4%　夜期抽升近300點（不斷更新）

俄烏再傳好消息，俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基，有望和談及簽和平條約。中概股指數急升5%，騰訊 （00700） ADR較港高近4%，重上390港元關。美團 （03690） ADR彈近4%，突破165港元。期指明日結算前，3月夜期升295點，高水322點。4月夜期升296點，報22235點，高水307點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 53.96 +0.9% 美團ADR 165.45 +3.8% 騰訊ADR 391.40 +3.8% 阿里巴巴美股 114.13 +0.6%

北水全日走資9.1億元，連沽4日港股，累計走資58.6億元。小米 （01810） 走資2.2億元；中海油 （00883） 及騰訊 （00700） 則吸資3.7億及2.8億元。

北水動態

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美股隔晚先挫後揚，港股今早高開86點，其後在科技股帶領下反覆上揚，恒生指數收報21927點，升242點，成交1251億元。美團 （03690） 續升半成；小米 （01810） 逆市跌逾2%；京東健康 （06618） 升近18%；融創 （01918） 挫逾17%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【20：46】俄烏再傳好消息，俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基，有望和談及簽和平條約，期指明日結算前，3月夜期升235點，高水262點。4月夜期升242點，報22181點，高水253點。

【16：10】恒生指數收報21927點，升242點，成交1251億元。美團 （03690） 續升半成；小米 （01810） 逆市跌逾2%；京東健康 （06618） 升近18%；融創 （01918） 挫逾17%。

【16：00】恒生指數U盤前升205點，報21890點。

【15：43】【異動股】傳內地嚴查小米產業鏈企業IPO 小米反擊：消息歪曲捏造、毫無根據 小米跌幅收窄近半

【15：30】港股尾市升約190點，報21875點；科指升2.2%；報4591點。

【15：24】中證監澄清未對小米產業鏈企業出台IPO限制政策，小米 （01810） 跌幅收窄至逾3%。

【15：14】美團 （03690） 、京東 （09618） 尾市齊升逾6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%。

【15：05】【可持續發展】中華電力於日本訂150億日圓與減排掛鈎銀團貸款

【15：02】上證跌0.3%；深證跌0.5%；創業板指跌近0.1%。

【14：52】碧桂園服務 （06098） 跌幅擴大至逾6%，低見30.15元。

【14：44】港股午後窄幅上落，恒指最新升約155點，報21840點；科指升近1.5%，報4559點。

【14：34】舜宇 （02382） 逆市跌2%，低見121.4元；瑞聲 （02018） 跌逾3%，低見18.48元。

【14：19】港亞 （01723） 股價午後抽上，最新升逾37%，高見0.355元。

【13：56】當代置業 （01107） 預告4月1日起停牌，股價跌近15%，低見0.108元。

【13：54】碧桂園服務 （06098） 績後挫逾3%，低見30.9元。

【13：49】美團 （03690） 升幅進一步擴至7%，高見162.3元。

【13：37】大市午後升近200點，報21882點，升197點。

【13：31】融創 （01918） 午後續尋底，股價跌逾22%，低見3.83元。

【13：18】美團 （03690） 午後升逾6%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 跌幅略收窄至半成。

【業績｜物流股】勝獅貨櫃去年多賺39.8倍至14.6億港元 末期息連特別息派16仙、周息率突破38厘

【內房危機】當代置業：未能於月底前刊發去年業績 預告4月1日起停牌

【業績｜內房股】中國金茂午後即插6% 去年溢利升兩成、不派末期息

【業績│醫藥股】四環醫藥去年少賺12%、末期息連特別息派10.8分 醫美業務溢利增近10倍

【13：00】港股午後初段升近100點，報21781點，升96點。

【業績｜物管股】碧桂園服務去年核心淨利潤按年增58.7% 末期息29.95分人幣

【業績│醫藥股】石四藥去年純利增長28%末期息升四成至7仙 銷貨成本大增41%

【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年溢利增長14% 末期息派0.15元

【12：02】恒生指數半日升98點，報21783點，成交676億元。科指升0.8%，報4529點。美團 （03690） 再升逾5%；小米 （01810） 逆市跌逾7%；融創 （01918） 挫逾19%；微盟 （02013） 升逾18%；京東健康 （06618） 升逾15%。

【11：47】小米 （01810） 愈跌愈有，最新跌逾6%，低見13.4元。

【11：39】港股中午收市前升約127點，報21812點，科指升0.9%，報4532點。

【11：26】小米 （01810） 跌幅擴大至逾4%，低見13.8元。

【11：13】微盟 （02013） 升近兩成，高見5.41元。

【微盟2013】瑞銀：微盟業績大致符合市場預期 管理層目標明年收支平衡、今年目標訂閱解決方案至少增2成

【11：09】中國飛鶴 （06186） 績後下挫，股價跌幅擴大至近6%，低見7.59元。

【10：55】港交所 （00388） 靠穩，股價升0.3%。

【港交所企業日】歐冠昇提三關鍵戰略 連接中國無人可擬、不反對併購新業務

【10：43】東方海外 （00316） 未止跌，股價今早再跌逾2%，低見190元。

【10：32】小米 （01810） 逆市跌逾3%，低見14元。

【10：29】大市升勢回順，恒指最新升110點，報21795點；科指升1.3%，報4553點。

【10：24】微盟 （02013） 升幅擴大至18%，高見5.27元。

【10：22】【業績｜餐飲股】太興股價升逾5% 去年少賺16%末期息減12%至4.95仙 「敏華冰廳」及「亞參雞飯」收益大增

【10：12】油價挫逾6%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 逆市偏軟跌0.2%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：03】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市 連續3年虧損

【09：59】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見160元。騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升2%。

【09：54】融創 （01918） 跌幅擴至兩成，低見3.93元。

【09：46】【1717業績】澳優乳業走低6% 去年純利增4%、末期息增至0.28人幣

【09：45】保利協鑫 （03800） 績後逆市跌逾1%，低見2.43元。

【3800業績】保利協鑫能源去年純利51億 不派息

【09：38】美團 （03690） 早段升逾4%，高見157.8元；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：38】【業績｜食品】康師傅績後大插8% 去年少賺6%、末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

【09：37】京東健康 （06618） 升幅擴大至11%，高見47元。

【09：35】大市開市後升近200點，報21866點，升182點。

【09：33】【業績】微盟急升7% 去年虧損收窄至7.8億人幣、收入上升36.4%

【09：29】【回購潮】京東健康高開逾8% 擬回購最多30億元股份、稱對業務展望及前景有信心

【09：28】【業績│內需】農夫山泉彈高6% 去年多賺36%末期息大增165%至0.45人幣、成本具上升壓力

【09：23】恒生指數開報21771點，升86點。科指升近1%，報4537點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；融創 （01918） 挫近15%。

【內房危機】融創宣佈無法於月底前刊發去年業績 預告4月1日起停牌

【09：15】【業績｜乳業股】中國飛鶴去年溢利跌8%至68.7億元人民幣 末期息派0.1733港元

【09：14】期指高開12點，報21780點。

【08：49】恒指黑期升約162點，報21852點；道指期貨跌5點，報34950點。

【08：24】【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣 末期息每股20港仙

【08：00】【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣 在管面積達2億平方米

【07：47】【業績】中國華融去年扭虧轉賺3.8億人幣 中信集團將成其第一大股東

【07：45】港股ADR收報26262點，升78點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價低0.51元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報371.26元，較港收市價高4.86元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.63元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美股先挫後揚，聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，加劇市場對經濟衰退的擔憂。道指一度挫逾300點，收市升94點，報34955點；標指升32點，報4575點；納指升185點，報14354點。

即睇美股收市：

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【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

責任編輯：梁浩碩