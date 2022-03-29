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【港股市況】恒指黑期升約162點　道指期貨跌5點（不斷更新）

股市 08:58 2022/03/29

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港股市況不斷更新

美股隔晚先挫後揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約78點，恒指料開報26262點。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價低0.51元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報371.26元，較港收市價高4.86元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.63元，較港收市價高1.53元或1.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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即市走勢：

【08：49】恒指黑期升約162點，報21852點；道指期貨跌5點，報34950點。

【08：24】【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣　末期息每股20港仙

【08：00】【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣　在管面積達2億平方米

【07：47】【業績】中國華融去年扭虧轉賺3.8億人幣　中信集團將成其第一大股東

【07：45】港股ADR收報26262點，升78點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價低0.51元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報371.26元，較港收市價高4.86元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.63元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美股先挫後揚，聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，加劇市場對經濟衰退的擔憂。道指一度挫逾300點，收市升94點，報34955點；標指升32點，報4575點；納指升185點，報14354點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 美股 恒生指數

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