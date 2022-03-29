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【港股市況】恒指早段曾升200點　ATM領升、融創逆市挫兩成（不斷更新）

股市 10:32 2022/03/29

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港股市況不斷更新

美股隔晚先挫後揚，港股今早則高開近百點。恒生指數開報21771點，升86點。科指升近1%，報4537點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；融創 （01918） 挫近15%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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    +24

即市走勢：

【10：32】小米 （01810） 逆市跌逾3%，低見14元。

【10：29】大市升勢回順，恒指最新升110點，報21795點；科指升1.3%，報4553點。

【10：24】微盟 （02013） 升幅擴大至18%，高見5.27元。

【10：22】【業績｜餐飲股】太興股價升逾5%　去年少賺16%末期息減12%至4.95仙　「敏華冰廳」及「亞參雞飯」收益大增

【10：12】油價挫逾6%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 逆市偏軟跌0.2%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：03】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份來港上市　連續3年虧損

【09：59】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見160元。騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升2%。

【09：54】融創 （01918） 跌幅擴至兩成，低見3.93元。

【09：46】【1717業績】澳優乳業走低6%　去年純利增4%、末期息增至0.28人幣

【09：45】保利協鑫 （03800） 績後逆市跌逾1%，低見2.43元。

【3800業績】保利協鑫能源去年純利51億　不派息

【09：38】美團 （03690） 早段升逾4%，高見157.8元；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：38】【業績｜食品】康師傅績後大插8%　去年少賺6%、末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

【09：37】京東健康 （06618） 升幅擴大至11%，高見47元。

【09：35】大市開市後升近200點，報21866點，升182點。

【09：33】【業績】微盟急升7%　去年虧損收窄至7.8億人幣、收入上升36.4%

【09：29】【回購潮】京東健康高開逾8%　擬回購最多30億元股份、稱對業務展望及前景有信心

【09：28】【業績│內需】農夫山泉彈高6%　去年多賺36%末期息大增165%至0.45人幣、成本具上升壓力

【09：23】恒生指數開報21771點，升86點。科指升近1%，報4537點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；融創 （01918） 挫近15%。

【內房危機】融創宣佈無法於月底前刊發去年業績　預告4月1日起停牌

【09：15】【業績｜乳業股】中國飛鶴去年溢利跌8%至68.7億元人民幣　末期息派0.1733港元

【09：14】期指高開12點，報21780點。

【08：49】恒指黑期升約162點，報21852點；道指期貨跌5點，報34950點。

【08：24】【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣　末期息每股20港仙

【08：00】【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣　在管面積達2億平方米

【07：47】【業績】中國華融去年扭虧轉賺3.8億人幣　中信集團將成其第一大股東

【07：45】港股ADR收報26262點，升78點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價低0.51元或近1%。騰訊 （00700） ADR折合報371.26元，較港收市價高4.86元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.63元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美股先挫後揚，聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，加劇市場對經濟衰退的擔憂。道指一度挫逾300點，收市升94點，報34955點；標指升32點，報4575點；納指升185點，報14354點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 美股 恒生指數

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