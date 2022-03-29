【業績｜醫藥股】三生製藥彈近4%　去年純利增近1倍至16.5億元人民幣、末期息每股20港仙

▲ 【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣 末期息每股20港仙

三生製藥 （01530） 去年增加14.2%至63.8億元人民幣，純利增加97.6%至16.5億元人民幣，毛利率為82.7%，末期股息每股20港仙。三生製藥彈近3.7%，報3.21元。

集團旗下重磅藥物特比澳銷售額約30.8億元人民幣，按年增約11.5%。特比澳的銷售並未受到COVID-19大流行病的嚴重影響，其目標患者的醫療需求無彈性，佔收入總額約48.3%。而益比奧及賽博爾之總銷售額約11.2億元人民幣，按年增約15%，佔收入總額約17.5%。

三生製藥研發成本增加28%

益賽普銷售額約7.88億元人民幣，按年增約28.2%，佔收入總額約12.4%。該增加乃主要由於自2020年10月以來價格下調帶動銷量增加。脫髮領域銷售額為約6.2億元人民幣，按年增約60.7%，佔收入總額約9.7%。CDMO業務產生的收入與特許收入增加約1.1億元人民幣，按年增約4.6%。

集團研發成本增加27.7%至7.5億元人民幣，佔收入比率為11.8%。集團積極研發的33項在研產品中，26項於中國內地作 為創新藥物開發。33項在研產品中，18項為單抗或雙特異性抗體，七項為其他生物製品 及八項為小分子藥物。

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編輯：姚卓然