  • 18°C
香港時間 : 2022329日 (二) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣　末期息每股20港仙

股市 08:24 2022/03/29

分享：

【業績｜醫藥股】三生製業去年純利增近1倍至16.5億元人民幣　末期息每股20港仙

三生製業 （01530） 去年增加14.2%至63.8億元人民幣，純利增加97.6%至16.5億元人民幣，毛利率為82.7%，末期股息每股20港仙。

集團旗下重磅藥物特比澳銷售額約30.8億元人民幣，按年增約11.5%。特比澳的銷售並未受到COVID-19大流行病的嚴重影響，其目標患者的醫療需求無彈性，佔收入總額約48.3%。而益比奧及賽博爾之總銷售額約11.2億元人民幣，按年增約15%，佔收入總額約17.5%。

益賽普銷售額約7.88億元人民幣，按年增約28.2%，佔收入總額約12.4%。該增加乃主要由於自2020年10月以來價格下調帶動銷量增加。脫髮領域銷售額為約6.2億元人民幣，按年增約60.7%，佔收入總額約9.7%。CDMO業務產生的收入與特許收入增加約1.1億元人民幣，按年增約4.6%。

集團研發成本增加27.7%至7.5億元人民幣，佔收入比率為11.8%。集團積極研發的33項在研產品中，26項於中國內地作 為創新藥物開發。33項在研產品中，18項為單抗或雙特異性抗體，七項為其他生物製品 及八項為小分子藥物。

相關文章:

【業績｜醫藥股】泰格醫藥去年盈利升逾64%　毛利率跌4個百分點

【業績｜醫藥股】康龍化成去年多賺42%至16.6億人幣　增派末期息至0.45人幣、派紅股10送5

【業績｜醫藥股】石藥去年溢利升9%、末期息派10港仙　重磅藥「恩必普」銷售無增長

編輯:姚卓然

港股 三生製藥（01530） 醫藥股 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【TSLA】馬斯克稱自己或再中新冠肺炎　表示幾乎沒有病症

下一篇文章

【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣　在管面積達2億平方米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【美股收市】聚焦美債息倒掛 道指先挫後升94點 納指漲1.3%
【美股收市】聚焦美債息倒掛 道指先挫後升94點 納指漲1.3%
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款