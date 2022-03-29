▲ 【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣 在管面積達2億平方米

合景悠活 （03913） 去年收入約32.6億元人民幣，按年增長114.6%，盈利升1倍至6.7億元人民幣，毛利率為37.7%，按年跌4.4%，末期股息12分人民幣。

期內，集團已進駐全國20個省、自治區與直轄市的139個城市，總在管建築面積達約2.06億平方米，總訂約建築面積達約 2.78億平方米，分別按年增長395.4%和420.4%。住宅物業管理服務去年收入為19.4億元人民幣，按年升82.3%，佔總收入59.5%，非住宅物業管理及商業營運服務收入為13.2億元人民幣，按年升1.9倍，佔總收入40.5%。

集團第三方項目在管建築面積佔比達88.2%，去年新增第三方拓展項目272個，新增第三方拓展建築面積1980萬平方米，而新增第三方拓展項目在一、二線城市的佔比高達68.7%。

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編輯:姚卓然