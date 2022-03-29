  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人幣　在管面積達2億平方米　料毛利率保持穩定及高水平

股市 12:28 2022/03/29

分享：

【業績｜物管股】合景悠活去年盈利升1倍至6.7億元人民幣　在管面積達2億平方米

合景悠活 （03913） 去年收入約32.6億元人民幣，按年增長114.6%，盈利升1倍至6.7億元人民幣，毛利率為37.7%，按年跌4.4%，末期股息12分人民幣。合景悠活管理層表示，公司未來會重點發展中高端住宅、商業物業及營運，以及公建及城市服務領域，並會優化全國佈局及深化具優勢區域的佈局。

集團去年毛利率為37.7%，按年跌4.4個百分點。管理層表示，這是來自收併購整合的結果，由於第三方項目拓展及轉化，第三方收入提高，目前毛利率回調是正常現象。隨規模效應提升，並提升被投企業的增值服務收入及滲透率，以增加收入及利潤空間，料公司未來毛利率保持在穩定及高水平。

期內，集團已進駐全國20個省、自治區與直轄市的139個城市，總在管建築面積達約2.06億平方米，總訂約建築面積達約 2.78億平方米，分別按年增長395.4%和420.4%。住宅物業管理服務去年收入為19.4億元人民幣，按年升82.3%，佔總收入59.5%，非住宅物業管理及商業營運服務收入為13.2億元人民幣，按年升1.9倍，佔總收入40.5%。

集團第三方項目在管建築面積佔比達88.2%，去年新增第三方拓展項目272個，新增第三方拓展建築面積1980萬平方米，而新增第三方拓展項目在一、二線城市的佔比高達68.7%。

（第二版新增業績會內容）

【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅　駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署（立即收看）

相關文章：

【業績｜物管股】半新股金茂服務純利大升1.3倍　在管建築面積按年大增一倍

【業績｜物管股】綠城服務純利升近兩成　派末期息連特別息每股0.2元

【業績｜物管股】中海物業去年溢利上升四成至近10億元、末期息6仙、管理香港醫管局近5成醫院項目及藝術館

編輯：姚卓然、袁諾曦

港股 物業管理 物業管理股 合景悠活（03913）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款