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【業績】中國華融去年扭虧轉賺3.8億人幣　中信集團將成其第一大股東

股市 07:43 2022/03/29

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【業績】中國華融去年扭虧轉賺3.8億人幣　中信集團將成其第一大股東

中國華融 （02799） 公布業績。中國華融實現扭虧為盈，去年歸屬於公司股東利潤為3.8億元人民幣，相對去年同期巨虧1029億元人民幣，每股收益0.01元人民幣，不派息。

另外，中國華融公布近日收到通知，為優化國有金融資本布局，公司股東財政部擬將其持有的公司24.1億股內資股向中信集團增資。變動後，財政部將持有公司的股比為24.76%；中信集團將持有公司的股比為26.46%，成為公司的第一大股東。

期內，中國華融持續經營活動收入總額為930.7億元人民幣，按年升23.4%。

不良資產經營主業繼續保持業績貢獻，不良資產經營分部資產總額由2020年底的8376.1億元人民幣，減少4.2%至8021.4億元人民幣，收入總額517.5億元人民幣，按年減少14.3%。

金融服務分部經營平穩，實現持續經營收入總額314.4億元人民幣，減少2.3%；資產管理和投資分部子公司實現收入143.8億元人民幣，增長2.3倍。

【盈喜盈警】中國華融開市彈8%　去年扭虧為盈賺約3.7億元人民幣

責任編輯：梁浩碩

港股 中國華融（02799）

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