【理財個案】「4字頭」夫婦移居台灣 手持2000萬元資產 夠唔夠過半退休生活?

近年香港出現移民潮，英國當然是最多港人選擇的國家，但鄰近香港、生活指數較低的台灣，也是不少港人的熱門移民地。是次跟理財專家林昶恆訪談的主角，是47歲的Carson，他去年8月已經移居台灣，和42歲的太太享受着半退休生活。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?，詳見【下一頁】

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？



Carson兩口子過去十多年，已經為提早退休積極準備，所以計算後認為能力許可，便決定移居台灣提早退休。Carson也有想過應否在台灣繼續工作，但考慮到台灣收入水平低，加上不懂台語，發覺不容易找到滿意的工作，因此決定與其為了打發時間而工作，倒不如做一些更有意義的事情。所以他在台灣安頓後，開始享受遊山玩水以外，亦有做義工，為居住的社區貢獻。

【MPF】積金局預設投資策略推出五年 旗下兩基金大大跑贏年率化通脹率 最受呢個年齡層歡迎，詳見【下一頁】



Carson的太太比他早到台灣，已拿到身份證，所以他們剛在台灣置業，由於是樓花，預計在下半年便可以入伙。Carson兩夫婦購買了一個實用面積約500平方呎的單位，是新住宅大廈，需要約200萬港元。雖然在台灣亦能夠申請按揭，利息亦只在2厘內，但Carson考慮到金額不高，加上已持有不少存款，而且對現時投資市場懷有戒心，不敢貿貿然投資，所以索性一筆過支付樓價，減低煩惱。



Carson兩夫婦的生活簡單及有規律，每星期有兩天做運動，一天和朋友聚會，周六和周日做家務，餘下兩天便用作留意股票市場，但面對大上大落的港股始終感覺不踏實。林昶恆認為，2019年決定移居台灣的時候，Carson已將香港物業在高位賣出套現800多萬元，再買入基金。現有投資組合中，基金組合中有大部分是派息基金，再加上股票派息及保單收益，每月平均能獲取約4.5萬元被動收入，兩口子的生活每月約3.1萬元，已包括5,000元租金，租住600多平方呎實用面積的單位，到新屋落成及入伙後便不用付出租金。

商經局 民航處 環保署 三大政府部門齊請暑期實習生 實習期約2個月 月薪10500元，詳見【下一頁】



由於Carson沒有穩定工作收入，所以被動入息的確定性需要較高，亦需要保存較多的應急錢。林昶恆建議他應該保留等同2年生活費金額的應急錢，雖然將會搬入自住物業而不用支付租金，但居住的雜費也不能忽略，所以可以保存70萬元為應急資金。扣除自住物業及應急資金之後，其他資金及資產再按期望收益率及需要的生活費，設定平穩收益及長遠增值組合。不論股票及基金都可以有類似做法，分為追求收益及追求資本增值兩類項目。而為了令收益的穩定性增加，組合中亦可以增加年金或儲蓄型保單的比例。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情），詳見【下一頁】

假設Carson每月需要生活費3.5萬元及用作製造收益資產有1,400萬元，其餘資產是自住物業，長綫增值資產和流動資金，換句話說，收益率只需要3%，便能達到期望收益。林昶恆認為，Carson毋須擔心生活費，亦不用為收入而工作，倒不如多用時間追求生活滿足感，好好把握移居台灣能享受的好處，包括有更多旅遊好去處及遠低於香港的生活費。所以他能夠管理好時間便能夠較輕鬆面對投資組合的波動問題。



此外，Carson的父母已經百年歸老，除了太太便沒有其他親人需要他照顧，所以人壽保障需要相對不大，而因身體健康原因兩夫婦購買醫療保險的保費會很昂貴，因此我建議他需要另外撥開一筆儲備用作應付潛在醫療自出，估計二人共150萬元應足夠，可以投資在年金或儲蓄壽險類資產，確保需要用時不會出現價格波幅。

以上內容輯錄自752期《你財策劃師》專欄。

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍