【業績｜餐飲股】太興股價升逾10%　去年少賺16%末期息減12%至4.95仙　「敏華冰廳」及「亞參雞飯」收益大增

▲ 【業績｜餐飲股】太興去年少賺16%末期息減12%至4.95仙 「敏華冰廳」及「亞參雞飯」收益大增

太興集團 （06811） 去年純利9970萬元，按年少16.2%，末期息每股4.95仙，按年少22.9%。太興提到，由於缺乏香港政府的「保就業」計劃津貼，員工成本於2021財年升至10.82億元。太興股價績後造好，升10.5%，收報1.26元。

太興毛利率升至72.3%

截至去年底，太興集團餐廳網絡有217間餐廳，分別位於香港、中國內地、澳門及台灣，按年多4間。

太興去年收益增加約13.4%至31.73億元，毛利率按年升1.7個百分點至72.3%，每股基本盈利9.94仙。「敏華冰廳」的收益顯著增長54.2%至7.6億元；「亞參雞飯」的收益亦大增414.9%至1.45億元。

前景方面，太興指，今年疫情迅速蔓延，政府再收緊社交距離措施，令市場前景添陰霾，集團將續審慎、務實態度提升內部營運管理層次，重新審視餐廳網絡策略，且嚴謹控制成本。而集團首個綜合流動應用程式將很快逐步面世，為顧客提供外賣下單服務。

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