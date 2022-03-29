【回購潮】京東健康高開逾8%　擬回購最多30億元股份、稱對業務展望及前景有信心

▲ 京東健康擬回購最多30億元股份。

回購潮不斷，再有公司宣佈回購。京東健康 （06618） 公佈，董事會已批准於未來24個月期間，在公開市場回購最多30億元股份。京東健康指，於目前情況下進行回購，說明公司對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。公司又指，董事會相信目前的財務資源將使其能夠實施回購，同時維持穩健的財務狀況。

京東健康稱，在舉行2022年股東週年大會日期前，將根據去年6月23日通過的購回授權進行回購，後續則將根據於2022年及2023年股東週年大會上授出的購回授權進行回購。

京東健康今日高開8.5%，報45.5元。

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