【業績｜零售股】米蘭站去年扭虧賺約2千萬元　將專注於本地客戶偏好

▲ 米蘭站去年扭虧賺約2千萬元，公司稱將專注於本地客戶偏好

米蘭站 （01150） 公佈去年業績，期內收益約2.45億元，按年增加39.2%。毛利升66.8%，至約7090萬元，毛利率由24.1% 輕微增加至28.9%。去年錄純利約2050萬元，扭轉2020年約310萬元的虧損。公司宣佈不派末期息。

米蘭站在香港和澳門市場的收益分別佔比99.1%和0.9%，現時在港有5間「米蘭站」 零售門店及8間「THANN」零售門店。公司指，在中美貿易關係及疫情對全球市場造成持續深度動盪的背景下，將採取最審慎的商業政策。集團會密切監察市況，並將專注於本地客戶的偏好。公司又稱，成本控制將是持續關注焦點，尤其是在就門店租約進行商討，並確保廣告針對性及成本效益方面。

截至去年底止，集團持有按公允值計入損益之香港上市證券3610萬元，公司稱鑑於近期香港金融市場波動，將密切監察該業務之表現及繼續保持審慎投資態度，旨在提升資本使用率並期望閒置資金產生額外投資回報。

相關文章：

【業績】中信証券去年多賺55% 股息每股0.54元人民幣、按年多35%

【業績｜白酒股】貴州茅台去年淨利潤上升12% 初步核算顯示3月增長放慢？

【3800業績】保利協鑫能源去年純利51億 不派息

【業績｜內需股】青島啤純利升逾四成 派末期息1.1元