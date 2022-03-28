【業績】中信証券去年多賺55%　股息每股0.54元人民幣、按年多35%

▲ 中信証券去年多賺55% 股息每股0.54元人民幣、按年多35%

中信証券 （06030） 去年純利231億元人民幣，按年多55%，擬派發普通股股利為每股0.54元人民幣（下同），按年多35%。

去年公司總收入及其他收入973.2億元，按年多35.4%，營業利潤310億元，多55.9%。營業費用663.2億元，多27.6%。歸屬於母公司股東的權益2091.7億元，多15.1%。每股收益1.77元，多52.6%。加權平均淨資產收益率12.07%，增加3.64個百分點。歸屬於母公司股東的每股淨資產為16.18元，多15.1%。

公司指，疫情對部分行業和部分客戶的衝擊客觀存在，但由於中國境內疫情防控措施到位且有效，總體來看疫情對境內客戶影響不大，而公司服務的客戶以中資企業為主，信用風險整體可控，且預計未來對公司影響不大。

公司今年重點工作包括：​​圍繞客戶需求、資本市場交易機制變革，加強新產品新業務研發，完善產品譜系，推進業務模式升級，提高客戶服務能力；持續優化各類交易系統和業務規則，推進業務策略和算法的升級迭代，增強信息技術創新引領能力等。

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