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【業績｜內需股】青島啤純利升逾四成　派末期息1.1元人幣

股市 23:21 2022/03/28

分享：

青島啤純利升逾四成，派末期息1.1元。

青島啤 （00168） 公佈去年業績，期內營業收入301.67億元（人民幣，下同），按年升8.7％。純利大升43.3％至31.55億元。集團宣派末期息每股1.1元，按年多派46.7％。

集團期內產品銷量793萬千升，其中主品牌青島啤酒銷量432.9萬千升，按年增長 11.6%。高檔以上產品銷量按年升 14.2%，至52 萬千升。

青島啤指，國內啤酒市場已進入平穩發展新階段，前五大啤酒企業已佔市場約80%份額，市場競爭格局相對穩定。惟隨著啤酒行業運輸成本、原材物料價格、人工成本等增加，內地啤酒行業仍面臨較大增長壓力。集團又稱，疫情對國內啤酒產品傳統銷售渠道和場景，以及市場消費人群的消費習慣產生影響，傳統消費渠道受到較大衝擊，但線上銷售渠道快速發展，帶動了產品銷售業務的數字化轉型。

公司又指，將持續推進「青島啤酒主品牌 + 嶗山啤酒第二品牌」的品牌戰略，引領產品消費升級，鞏固和提升公司中高端市場的競爭優勢。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

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港股 青島啤酒（00168）
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