【業績｜餐飲股】叙福樓去年純利9010萬元、少賺35.8%　末期股息6.05仙按年少54%

▲ 叙福樓去年純利9010萬元、少賺35.8% 末期股息6.05仙按年少54%

經營「牛角」、「牛涮鍋」及「温野菜」等的叙福樓 （01978） ，公布去年純利9010萬元，按年跌35.8%，末期股息每股6.05仙，按年少54%。公司去年收入約9.98億元，按年多24.3%，然而多項成本開支按年上升，致除稅前溢利僅1.03億元，按年少28.2%。

公司去年食品及飲料成本3.14億元，按年多24.6%；員工成本2.92億元，多36.8%，物業租金及相關開支5088萬元，多50.8%。去年公司每股盈利11.26仙，按年少35.8%。

年初營業額按年減 仍評估Omicron疫情對今年業績影響

公司指出，集團業務因Omicron疫情持續受到不利影響。自去年底起至今，集團注意到整體營業額較去年同期有所減少。集團積極與業主磋商租金寬減，並調整餐廳營業時間及員工更期，以改善員工及其他經營成本。集團仍在評估Omicron疫情對今年業績的影響，且目前無法估計對集團的量化影響。

前景方面，公司指，隨著環球大規模的疫苗接種，今年內多個國家將陸續重新開放因疫情關閉多時的國際邊境，全球經濟有望步入復蘇軌道。公司期望下半年大眾日常生活基本恢復正常及消費情緒進一步回暖，本地餐飲業有望走出困境，迎來曙光。有鑑於本港的疫苗接種率持續上升，加之年內即將推出的新一輪消費券計劃，將有望成為推動本地消費市場快速復蘇催化劑，為集團帶來可觀的業務增長機遇。在今年香港疫情不惡化的前提下，管理層對集團今年下半年的財務表現仍保持樂觀。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【盈喜盈警】牛角母企叙福樓預計去年純利跌36% 因期內無政府補助及租賃修訂淨收益減少

【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11% 叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助

【第五波疫情】叙福樓：旗下餐廳已局部恢復有限度營業