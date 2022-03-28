【業績｜製衣股】飛達控股純利大增1.8倍　派末期息連特別息共6仙、兼每20股送0.1元紅股

▲ 飛達控股純利大增1.8倍，圖為公司副主席兼董事總經理顏寶鈴。

飛達控股 （01100） 公佈去年業績，集團去年收益16億元，按年升52.7%。純利大增179.1%至1.28億元。毛利也大升50.4%，至4.79億元。公司宣派末期股息及特別股息分別為每股4仙及2仙，連同中期息3仙，全年合共派息9仙，按年多派八成。另外，集團擬發行紅股，每持有20股現有股份可獲發一股面值0.1元新股份。

飛達控股指，美國推行刺激經濟方案提振消費者需求和業務信心， 當地零售銷售自年初開始呈現改善跡象，經濟活動逐步回復正常。同樣，英國在經歷第一波疫情下的經濟收縮後，於春季開始錄得增長。集團大部分客戶已逐漸適應後疫情時代的新常態，所有大型體育賽事亦已恢復賽季，集團亦進一步從市場需求迅速回升中受惠。展望未來，集團指大部分客戶已逐漸適應後疫情時代的新常態，增長勢頭未來數月將會持續。

集團又公佈，已在孟加拉推進一項包括建造新生產設施和搬遷倉庫的擴張計劃，新設施預計將於2023年上半年投入營運，屆時集團產能將增加20%。

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