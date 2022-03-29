【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股

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【ET財經早點1分鐘】Tesla獲2800億資金掃高股價漲8%挑戰1100關 油價瀉9%、阿里騰訊ADR造好
港股拋售潮之後企穩。晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，股價已很大程度反映中國需求放緩所帶來的風險，中國政府的表態支持對於股市有正面影響，政策預計將會轉趨放寬，又認為中概股除牌風險可獲得緩解，列出15隻首選中港股票。港股業績期進入尾聲，美團 （03690） 昨績後大升12%，另昨日出爐業績的有京東健康 （06618） 、農夫山泉 （09633） 、萬洲 （00288） 等。
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*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*
港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半