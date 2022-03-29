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【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股

股市 06:45 2022/03/29

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港股拋售潮之後企穩。晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，股價已很大程度反映中國需求放緩所帶來的風險，中國政府的表態支持對於股市有正面影響，政策預計將會轉趨放寬，又認為中概股除牌風險可獲得緩解，列出15隻首選中港股票。港股業績期進入尾聲，美團 （03690） 昨績後大升12%，另昨日出爐業績的有京東健康 （06618） 、農夫山泉 （09633） 、萬洲 （00288） 等。

重點新聞

1.【大行看法】晨星：監管政策疑慮緩和+中概股除牌風險可緩解　點名15隻股票（附名單）

2.【HSBC滙豐】滙豐據報4月允許30%香港員工返回辦公室

3.【國泰招聘】國泰航空夥理大重啓見習機師培訓　冀4年募800人

4.【京東裁員】內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業

5.【業績】京東健康去年經調整盈利增91.5%　稱監管出台有利行業發展

6.【業績】農夫山泉去年多賺36%　成本具上升壓力

7.【業績】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%　末期息14仙、現價股息率4厘

8.【華為業績】華為去年收入跌28.6%、有紀錄以來首次下滑

9.【業績】光大銀行：息差壓力仍大　力爭保持穩定

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 股票 京東健康（06618） 中國概念股 農夫山泉（09633） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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