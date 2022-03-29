【業績｜手遊股】IGG管理層：烏俄局勢拖累首季虧損、次季經營狀況將更困難　去年純利勁跌逾八成（第二版）

▲ IGG收入升11％，惟純利勁跌逾八成。

IGG （00799） 周一收市後公佈去年業績，集團期內收入按年增長11%至60億元；純利按年大幅倒退82.3%至3.7億元；經調整淨利4.52億元，按年大跌78.7%；毛利41.98億元，按年升10%；毛利率69.4%，按年跌0.4%。集團宣佈不派第二次中期股息。

IGG周二中午收報3.87元，跌0.77%。

IGG首席運營官許元周二在記者會上表示，市場競爭加劇及烏俄戰爭影響IGG首季收入表現及造成主營業務虧損。許元解釋，俄羅斯地區佔IGG收入約4%至5%，美國制裁措施下，Google Play及App Store 也暫停俄羅斯課金，變相讓俄羅斯收入貢獻直接歸零。

許元指出，手遊《王國紀元》收入分部國際化，但有俄羅斯玩家因課金問題減少遊戲活躍度，變相影響遊戲平衡性，不利其他地區玩家需求。許元補充，IGG 已加強其他海外地區的推廣宣傳，冀緩和上述問題。許元直言，難論烏俄局勢對IGG的影響會持續多久，預計今年首季錄得逾億元虧損，料次季IGG的經營狀況會較首季困難，虧損金額將進一步擴大。

IGG：無意大幅度裁員 今年將推出10款新遊戲

近月多間內地科網企業進行大規模裁員，但IGG去年僱員人數增53%至3101人，對於今年人手規劃，許元表示，暫無意大幅度裁員，他指出，去年研發人員擴張強勁，研發支出按年提升77%。許元續稱，IGG去年起啟動多個新項目，目前已完成約8至9成，如果目前進行大規模裁員，對公司不利，IGG希望捉住機會，推出熱門遊戲。

許元指出，IGG手上約有20多款遊戲項目正在開發中，今年會推出約10款新遊戲。IGG去年第4季推出新遊戲《神域》，上線首月月流水（即遊戲總營收）3000萬元，許元指出，《神域》後續表現未如理想， 2月月流水下跌至1000萬元左右。許元解釋，《神域》前期流程付費反應良好，但後來遊戲中後期故事長度不夠，導致玩家流失，IGG即果斷將推廣費用轉為開發遊戲內容，今年4月會作出較大型更新。

IGG料首季主營業務虧損0.7億至1.1億元

IGG解釋，由於證券及投資市場行情波動，使得移動互聯網相關企業及基金的投資相關收益不及2020年豐厚，期內投資相關業務錄虧損近5,500萬元，導致集團期內純利下跌。IGG又稱，去年處於研發與運營投入期，抓住「宅經濟」發展機會，加大營銷推廣力度並擴充研發陣容。由於遊戲營銷與研發費用大增，集團利潤短期承壓，主營業務利潤勁跌63%，至4.24億元。

至於收入與毛利上升，則得益於集團經典遊戲《王國紀元》的穩健表現，以及新銳遊戲《時光公主》的收入貢獻。集團去年來自亞洲、北美及歐洲市場的收入，分佔整體收入36%、35%及23%。

IGG業績受國際政治局勢與海內外政策環境影響 面臨虧損壓力

展望今年，IGG指受國際政治局勢與海內外政策環境影響，如烏俄戰事引發的國際金融、商貿制裁，進而可能對全球經濟造成的衝擊，以及中國遊戲同業加大力度佈局海外市場，加劇了行業的競爭格局與推廣成本等，短期內業績仍面臨虧損壓力。根據1月1日至2月28日期間未經審核綜合管理賬目及目前可得資料初步評估，預期集團第一季將錄得收入12億至14億元，主營業務虧損0.7億至1.1億元。投資相關業務受到證券市場波動影響，預計一季度亦面臨虧損壓力。

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