【業績｜手遊股】IGG收入升11％、惟純利勁跌逾八成　預告首季面臨虧損壓力

▲ IGG收入升11％，惟純利勁跌逾八成。

IGG （00799） 公佈去年業績，集團期內收入按年增長11%至60億元；純利按年大幅倒退82.3％至3.7億元；經調整淨利4.52億元，按年大跌78.7％；毛利41.98億元，按年升10％；毛利率69.4%，按年跌0.4%。集團宣佈不派第二次中期股息。

集團解釋，由於證券及投資市場行情波動，使得移動互聯網相關企業及基金的投資相關收益不及2020年豐厚，期內投資相關業務錄虧損近5,500萬元，導致集團期內純利下跌。IGG又稱，去年處於研發與運營投入期，抓住「宅經濟」發展機會，加大營銷推廣力度並擴充研發陣容。由於遊戲營銷與研發費用大增，集團利潤短期承壓，主營業務利潤勁跌63％，至4.24億元。

首季主營業務虧損0.7億至1.1億元

至於收入與毛利上升，則得益於集團經典遊戲《王國紀元》的穩健表現，以及新銳遊戲《時光公主》的收入貢獻。集團去年來自亞洲、北美及歐洲市場的收入，分佔整體收入36%、35%及23%。

展望今年，IGG指受國際政治局勢與海內外政策環境影響，如烏俄戰事引發的國際金融、商貿制裁，進而可能對全球經濟造成的衝擊，以及中國遊戲同業加大力度佈局海外市場，加劇了行業的競爭格局與推廣成本等，短期內業績仍面臨虧損壓力。根據1月1日至2月28日期間未經審核綜合管理賬目及目前可得資料初步評估，預期集團第一季將錄得收入12億至14億元，主營業務虧損0.7億至1.1億元。投資相關業務受到證券市場波動影響，預計一季度亦面臨虧損壓力。

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