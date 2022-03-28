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【文娛藝術】郵政推2021年珍貴郵票冊及郵票套摺 周四起可於網上購買

理財智慧 21:46 2022/03/28

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香港郵政今日（28日）宣布，《2021年珍貴郵票冊》和《2021年郵票套摺》將於周四（31日）上午九時起於「郵購網」可供選購，另外亦將由4月21日起在全線37間集郵局發售。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

《2021年珍貴郵票冊》齊集香港郵政2021年內發行的特別或紀念郵票、郵票小型張和小全張，每本售價為888元。《2021年郵票套摺》收錄香港郵政2021年內發行的所有特別或紀念郵票（郵票小型張及小全張除外），售價為每本298元。

香港郵政在2021年推出各式各樣的郵票主題，從紀念重要時刻至介紹香港情懷及經典著作，涵蓋的主題豐富多樣，各類主題展現設計者匠心獨運的設計，意義非凡。

有關《2021年珍貴郵票冊》及《2021年郵票套摺》的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及香港郵政流動應用程式查閱。

 

【本港出口】2月份本港整體出口升0.9% 輸往亞洲貨值升幅顯著【下一頁

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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