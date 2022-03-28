【政府津貼】第二輪法律人才招聘計劃4月11日起接受申請 律政司：可穩定疫情下法律人才供應

第二輪法律人才招聘計劃（實習律師）（法律人才招聘計劃2022）將於4月11日起接受申請，為期六個月，律政司司長鄭若驊今日與香港律師會會長陳澤銘就該招聘計劃簽署諒解備忘錄。

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是次法律人才招聘計劃2022獲防疫抗疫基金資助，可以為合資格律師事務所新開設的每個實習律師職位提供每月6,800元的薪金津貼，最長為期12個月，實習律師職位上限為130個。該招聘計劃由香港律師會負責管理，處理和評估申請，並安排發放資助。鄭若驊欣悉去年推出的法律人才招聘計劃備受業界歡迎，她感謝香港律師會一直支持計劃，協助培育香港年輕專業人士，惠及整個法律業界。

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律政司指，計劃有助在疫情下創造工作機會，確保本港法律專才的供應穩定充足，與政府的長久以來的政策目標一致。

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記者：鄭日棱