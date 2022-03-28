【美國加息】5年期美債息曾升穿30年期美債息、16年來首現倒掛　摩通：衰退平均在倒掛後16個月開始

▲ 5年期美債息周一曾升穿30年期美債息，2006年以來首次倒掛。

外界對美國未來預期加息幅度進一步升溫下，美債息近期全線走高。正當市場緊盯兩年期美債息何時升越30年期美債息，導致美債孳息曲線全面倒掛之時，5年期美債息今曾經升穿30年期美債息，是自2006年以來首次。

美債 最新殖利率(厘) 2年期 2.319 3年期 2.554 5年期 2.553 7年期 2.541 10年期 2.462 20年期 2.718 30年期 2.563

5年期美債息周一較早時間曾升至2.673厘，高於30年期債息的2.645厘。對上一次5年期美債息與30年美債息倒掛，已經要數到金融海嘯爆發的前兩年，即16年前。

雖然5年期美債息周一曾經升穿30年期債息，但前者其後回軟。截至本港時間晚上9時15分左右，5年期美債息報2.546厘，低於30年期美債息的2.566厘。

兩年期美債息仍低於十年期美債息

孳息曲線倒掛被投資界視為衰退先兆，當中又以兩年期與十年期美債息倒掛，即兩年期美債息高於十年期美債息，最備受市場關注。兩年期美債息與十年期美債息今日雙雙走高，前者最新報2.317厘，後者則報2.459，仍略高於前者，但幅度僅得0.14厘左右，距離倒掛也只是一步之隔。

摩通策略師Mislav Matejka表示，衰退通常不會早於孳息曲線倒掛發生，而且兩者的時間間隔可能非常長，或許長達2年，期間股票往往會跑贏債券。Matejka又指，股市通常會在孳息曲線倒掛倒掛大約一年後見頂。Matejka又補充指，經濟衰退平均在殖利率曲線倒掛後16個月才開始。由於兩年期與十年期債息未現倒掛，股市中期料仍提供支持性的風險回報。

相關文章：

【名家看法】海通王勝祖：加息促資金續流向美元資產 儲局將更關注債息收益率曲綫管理

【美國加息】高盛全綫上調美國債收益率預測 料10年期及2年期債息年底「溫和倒掛」

【美國加息】美長短債息見約兩年半高位 反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張