  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 22:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】5年期美債息曾升穿30年期美債息、16年來首現倒掛　摩通：衰退平均在倒掛後16個月開始

宏觀解讀 22:00 2022/03/28

分享：

5年期美債息周一曾升穿30年期美債息，2006年以來首次倒掛。

外界對美國未來預期加息幅度進一步升溫下，美債息近期全線走高。正當市場緊盯兩年期美債息何時升越30年期美債息，導致美債孳息曲線全面倒掛之時，5年期美債息今曾經升穿30年期美債息，是自2006年以來首次。

美債 最新殖利率(厘)
2年期 2.319
3年期 2.554
5年期 2.553
7年期 2.541
10年期 2.462
20年期 2.718
30年期 2.563

5年期美債息周一較早時間曾升至2.673厘，高於30年期債息的2.645厘。對上一次5年期美債息與30年美債息倒掛，已經要數到金融海嘯爆發的前兩年，即16年前。

雖然5年期美債息周一曾經升穿30年期債息，但前者其後回軟。截至本港時間晚上9時15分左右，5年期美債息報2.546厘，低於30年期美債息的2.566厘。

兩年期美債息仍低於十年期美債息

孳息曲線倒掛被投資界視為衰退先兆，當中又以兩年期與十年期美債息倒掛，即兩年期美債息高於十年期美債息，最備受市場關注。兩年期美債息與十年期美債息今日雙雙走高，前者最新報2.317厘，後者則報2.459，仍略高於前者，但幅度僅得0.14厘左右，距離倒掛也只是一步之隔。

摩通策略師Mislav Matejka表示，衰退通常不會早於孳息曲線倒掛發生，而且兩者的時間間隔可能非常長，或許長達2年，期間股票往往會跑贏債券。Matejka又指，股市通常會在孳息曲線倒掛倒掛大約一年後見頂。Matejka又補充指，經濟衰退平均在殖利率曲線倒掛後16個月才開始。由於兩年期與十年期債息未現倒掛，股市中期料仍提供支持性的風險回報。  

 

相關文章：

【名家看法】海通王勝祖：加息促資金續流向美元資產　儲局將更關注債息收益率曲綫管理

【美國加息】高盛全綫上調美國債收益率預測　料10年期及2年期債息年底「溫和倒掛」

【美國加息】美長短債息見約兩年半高位　反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張

開啟hket App，閱讀全文
債券 國債 債息倒掛

上一篇文章

【業績｜手遊股】IGG收入升11％、惟純利勁跌逾八成　預告首季面臨虧損壓力

下一篇文章

【恒指ADR+夜期】阿里美團ADR較港高2%　夜期揚91點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【恒指ADR+夜期】阿里美團ADR較港高2%　夜期揚91點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美團ADR較港高2%　夜期揚91點（不斷更新）
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款