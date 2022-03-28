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【提高警覺】警揭偽冒香港警務處釣魚網站 稱市民違法需提供信用卡資料繳罰款

理財智慧 21:37 2022/03/28

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香港警務處指近日有網民舉報，發現一個偽冒香港警務處的釣魚網站，聲稱用戶因多次瀏覽色情網站違反法例，電腦即時被上鎖。用戶被要求以信用卡繳交3,700元罰款，否則會被拘捕，其電子裝置的資料亦會被刪除。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

記者亦曾瀏覽該釣魚網站，發現當用户進入釣魚網站時，瀏覽器會自動進入全螢幕模式並隱藏網址列，同時載入顯示香港警務處網址的截圖，以及播放警報音效，警方表示「騙徒這次花了點心思製作假網站」。假如用戶不懂得按ESC鍵離開全螢幕模式，便可能會「上釣」。

警方對此呼籲小心提高警覺，提醒市民緊記切勿登入未經查證的網站。如被要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心。市民如有懷疑，可使用守網者的「網絡釣魚詐騙搜尋器」查證。

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責任編輯：嚴浩文

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