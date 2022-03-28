【俄烏戰爭】受國際制裁、貿易中斷　俄國人民恐慌搶購日用品

▲ 俄羅斯受國際制裁，外資撤出、貿易中斷，已開始對當地人民造成影響。（法新社圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭後，多國制裁俄方，不少企業亦宣布撤出當地，覆蓋多個行業。加上盧布貶值，俄國人民陷入搶購潮。

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綜合外電報道，在俄烏開戰前，全球供應鏈已非常混亂，原材料、貨櫃短缺。在戰爭開始後，俄羅斯受國際制裁，外資撤出、貿易中斷，已開始對當地人民造成影響。

俄羅斯市面的糖出現供不應求，不只大企業的袋裝糖缺貨，就連雜牌糖的價格也急漲3倍。此外，紙巾、尿片、寵物食品和咖啡膠囊等民生用品，也因進口受阻出現短缺。

俄羅斯出現經濟危機，人民陷入恐慌，即使當局限制民眾到銀行提款、強調各類商品供應充足，呼籲民眾切勿囤購，但民眾仍然陷入恐慌性購買。有調查指出，有4分之1的人民已開始為未來囤積生活用品與食物。各項經濟數據大倒退，惟俄國3月消費者支出的按年增長卻高達25%；俄烏開戰前，該增長率保持在個位數。

彭博經濟學家認為，食品供應與進口商品供應減少，急速推高當地物價。隨著供應鏈持續緊張，料將加劇俄國通漲情況。

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責任編輯：葉泳珊