【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價

本港兩大熱門科技股騰訊(00700)和美團(03690)先後公布去年業績。兩者股價在各自的業績後雖有不同反應，惟大行間對兩股的看法則較一致，認為兩企的營運能力在疫情及高度監管的環境未見走樣，大致維持買入評級。

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富瑞發表報告指，騰訊去年第四季收入大致符合市場及該行預期；非國際財務報告準則純利則落後該行預期。報告下調今年廣告業務的預測，又提到管理層強調往後業務板塊會向新範式轉變，將專注於具有效率和成本效益的可持續增長。富瑞維持其「買入」評級，目標價由610元下調至584元，以反映近期的業務發展。

富瑞指出，騰訊第四季廣告業務收入遜於預期，集團預料將於今年底重拾增長；手機遊戲以及金融科技業務收入均與該行預估相約，集團正探索獲得金融控股公司牌照，認為相關影響短期是中性，對長期發展則是積極。

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高盛發表研究報告指，美團去年第四季各業務板塊盈利勝預期，當中外賣及到店、酒店及旅遊業務的核心經調整溢利為56億元人民幣，勝該行預期；此外新業務的虧損亦少於預期。該行維持其「買入」評級，目標價300元。高盛指出，美團踏入今年將專注於高質量增長，管理層預計美團業務將實現正經營現金流並實現穩健增長。管理層表示，隨著紀律性的投資和單位經濟效益的改善，新業務的經營虧損將在本年度實現按年收窄。

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