【英國銀行】巴克萊超量發售證券面臨4.5億英鎊損失　10億英鎊股票回購計劃推遲第二季進行

▲ 【英國銀行】巴克萊超量發售證券面臨4.5億英鎊損失 10億英鎊股票回購計劃推遲進行

英國老牌銀行巴克萊（美：BCS）超量發售證券產品，預計損失4.5億英鎊（折合約46.26億港元）損失。

該行今公布，該行已確定在大約一年的時間內，根據其美國貨架註冊聲明發售和銷售的證券，超過了註冊金額，從而令超售證券的特定買家，擁有撤銷權，可要求該行按其原始購買價格回購該些超售證券。因此，該行已選擇向受影響證券的合資格買家提出撤銷要約。撤銷要約的細節將適時公布。該行披露，於2019年8月註冊的證券發行總規模最高為208億美元，超出註冊金額約152億美元。

該行指，基於受影響證券的目前市場價格，以及估算選擇撤銷交易的潛在合資格買家規模，而估算該行將損失4.5億英鎊。預計截至本月31日，合併報表的集團普通股一級資本比率將處於13%-14%的目標區間中點，當中反映了上述估計損失帶來的14個基點的拖累，外加風險加權資產增加帶來的15個基點的拖累，風險加權資產增加是為了管理上述交易撤銷提議所帶來的風險。

該行稱，已委托對此事進行獨立審查，包括此類證券發行時的管控環境，該行亦透露監管機構正進行調查，要求提供相關資料。該行上月下旬就去年全年業績宣布10億英鎊股票回購計劃，現預計延遲至今年第二季才開始進行。

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