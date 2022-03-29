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【內房危機】融創挫近15%　宣佈無法於月底前刊發去年業績、預告4月1日起停牌

股市 09:27 2022/03/29

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融創稱無法於月底前刊發去年業績，預告4月1日起停牌。

再多一間內房因未能刊發去年業績而預告須於下月起停牌。融創中國 （01918） 發通告指，無法於本月底前刊發去年業績。融創股價低開近15%，開報4.2元。

融創宣佈，經考慮目前尚未完成的部分財務報表編製工作之預期工作量及所需時間，加上融創就近期國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款的問題正積極與相關債權人溝通解決方案，以及融創房地產境內公開債展期事項等對公司財務報表影響的不確定性，融創預期無法於本月底前完成集團2021年度之財務報表編製，意味公司預期無法於3月31日或之前刊發去年業績。

融創續指，會在切實可行情況下儘快刊發業績。鑑於公司將不會刊發2021年度業績，原定3月31日舉行的董事會會議亦將延期舉行，融創股份亦將於4月1日上午9時正起暫停買賣。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 業績公布 國企內房股 民企內房股 融創中國（01918）
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