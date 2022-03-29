【內房危機】融創中國午後曾跌逾兩成　預告4.1起停牌、4月到期債債權人要求至少還本80%

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【股市展望】星展：經濟強勁可抵銷油價上升風險 上調中國股市看法至「增持」
融創中國 （01918） 早前預告，無法如期3月31日前公布經審核財務報告，但考慮改發未經審核財務報告，或有望避開強制停牌要求。不過，融創中國近期境內債務展期遇不確定，融創中國最終於周一（28日）放棄發未經審核財務報告，預告4月1日起停牌，是繼中國恒大 （03333） 、佳兆業集團 （01638） 另一停牌大型內房。
融創中國周二股價急跌，午後跌幅一度擴大至逾兩成，低見3.83元，最新跌19%，暫報4元，即市成交27.5億元。
融創中國在周一通告解釋，無法在3月1日公布未經審核業績，受累三大因素：
融創中國上周確認，無法在4月初到期兌付的兩筆債券或債息、涉款42億人幣，當中包括4月1日到期、本金40億人幣的「20融創01｣，並討論債務展期。
早前融創傳出擬將還款期延長兩年，4月首20日僅先支付利息，引來債權人不滿。外電引述消息指，「20融創01」債權人受托管理人發送臨時議案，要求發行人融創房地產集團於4月1日回售日支付全部利息和80%以上的本金，不晚於6月10日支付剩餘本金及對應的利息、罰息等。
對於延期部分的本金和利息，相關債權人要求融創加土地使用權、在建工程、股權等資產的足額抵押擔保，抵押北京、上海和其他核心城市核心地區項目。
報道指，暫未知相關債權人合計持有債券比例，是否已達到10%發起議案門檻。
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