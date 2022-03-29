【內房危機】融創中國午後曾跌逾兩成　預告4.1起停牌、4月到期債債權人要求至少還本80%

▲ 融創稱無法於月底前刊發去年業績，預告4月1日起停牌。

融創中國 （01918） 早前預告，無法如期3月31日前公布經審核財務報告，但考慮改發未經審核財務報告，或有望避開強制停牌要求。不過，融創中國近期境內債務展期遇不確定，融創中國最終於周一（28日）放棄發未經審核財務報告，預告4月1日起停牌，是繼中國恒大 （03333） 、佳兆業集團 （01638） 另一停牌大型內房。

融創中國周二股價急跌，午後跌幅一度擴大至逾兩成，低見3.83元，最新跌19%，暫報4元，即市成交27.5億元。

融創中國在周一通告解釋，無法在3月1日公布未經審核業績，受累三大因素：

1）尚未完成的部分財務報表編製工作之預期工作量及所需時間

2）融創就近期國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款的問題正積極與相關債權人溝通解決方案

3）融創房地產境內公開債展期事項等對公司財務報表影響的不確定性

「20融創01｣債權人要求還本至少80%

融創中國上周確認，無法在4月初到期兌付的兩筆債券或債息、涉款42億人幣，當中包括4月1日到期、本金40億人幣的「20融創01｣，並討論債務展期。

早前融創傳出擬將還款期延長兩年，4月首20日僅先支付利息，引來債權人不滿。外電引述消息指，「20融創01」債權人受托管理人發送臨時議案，要求發行人融創房地產集團於4月1日回售日支付全部利息和80%以上的本金，不晚於6月10日支付剩餘本金及對應的利息、罰息等。

對於延期部分的本金和利息，相關債權人要求融創加土地使用權、在建工程、股權等資產的足額抵押擔保，抵押北京、上海和其他核心城市核心地區項目。

報道指，暫未知相關債權人合計持有債券比例，是否已達到10%發起議案門檻。

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