【香港工資】去年12月港人工資微升　不敵物價未反映最新疫情

▲ 政府發表2021年12月工資及薪金總額統計數字，反映港人工資微升惟不敵物價上升。（資料圖片）

政府統計處公布2021年12月工資及薪金總額統計數字，該月的平均工資率較前年同期上升1.8%，當中約54%公司較前年同期上升，42%公司出現同期下跌，其餘4%公司與前年同期相若。

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但扣除甲類消費物價指數後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，2021年12月的實質平均工資率較前年同期下跌1.1%。反映基層打工仔底薪加得少，追不上百物騰貴。

薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，2021年第四季的就業人士名義平均薪金指數較前年同期上升1.5%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，實質平均薪金較上年同期下跌0.4%。即使努力加班和花紅幫補，最終亦追不上物價。

運輸行業最受傷

名義工資指數方面，2021年12月除運輸業錄得0.2%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由0.9%至3.1%不等。同期實質工資指數除地產租賃及保養管理業錄得0.1%的按年升幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年跌幅，由0.2%至3.1%不等。

反映運輸、個人服務行業的勞動人口生活最困難，不單薪金追不上，工作亦要面對疫情危機。政府發言人補充，數字僅反映截至去年底的情況。未包括今年初第五波疫情引起勞工市場明顯惡化，預料短期內繼續出現壓力。

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責任編輯：王浩賢