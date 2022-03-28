  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電動車】小鵬汽車上季收入盈利均勝預期　料首季交付量增逾1.5倍　美股盤前股價升逾5%

股市 19:55 2022/03/28

分享：

小鵬汽車上季收入盈利均勝預期　料首季交付量增逾1.5倍

小鵬汽車（09869， 美：XPEV）去年第四季度收人竹按年升200.1%至85.6億元（人民幣，下同），高於預期，淨虧損12.9億元，non-GAAP淨虧損為11.98億元，按季收窄但按年擴大，但仍好於預期。小鵬預計今年第一季度收入72億元至73億元，按年升約144%至147.4%，汽車交付量為3.35萬至3.4萬輛，意味按年升約151.1%至154.9%。

小鵬汽車於美股盤前升5.7%，報28.6美元。

去年第四季小鵬交付量為41,751輛，按年增長222%，其中P7及P5交付量為21,342輛及7,621輛。全年計，汽車總交付量為9,8155輛，按年增長263%。

去年全年小鵬汽車收入為209.9億元，淨虧損為48.6億元，按年相若，non-GAAP淨虧損則由來29.9億元擴大至44.8億元。整體毛利率為12.5%，按年升7.9個百分點。

小鵬汽車指，第四款量產車型旗艦型智能SUV G9預期將於2022年第三季度正式上市。

*電動汽車股前景如何，重溫《開市追揸沽》為你析*

 

相關文章：

【電動車】小鵬汽車完成第10萬輛P7生產　首款新勢力純電動車達標

【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票

美股 港股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

上一篇文章

【美股期貨】油價跌逾4%　Tesla重上1070美元　道指期貨反覆（不斷更新）

下一篇文章

【3833業績】新疆新鑫礦業純利增2.4倍　不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水連沽3日　騰訊仍吸6億（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水連沽3日　騰訊仍吸6億（不斷更新）
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款