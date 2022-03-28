【業績｜電動車】小鵬汽車上季收入盈利均勝預期　料首季交付量增逾1.5倍　美股盤前股價升逾5%

▲ 小鵬汽車上季收入盈利均勝預期 料首季交付量增逾1.5倍

小鵬汽車（09869， 美：XPEV）去年第四季度收人竹按年升200.1%至85.6億元（人民幣，下同），高於預期，淨虧損12.9億元，non-GAAP淨虧損為11.98億元，按季收窄但按年擴大，但仍好於預期。小鵬預計今年第一季度收入72億元至73億元，按年升約144%至147.4%，汽車交付量為3.35萬至3.4萬輛，意味按年升約151.1%至154.9%。

小鵬汽車於美股盤前升5.7%，報28.6美元。

去年第四季小鵬交付量為41,751輛，按年增長222%，其中P7及P5交付量為21,342輛及7,621輛。全年計，汽車總交付量為9,8155輛，按年增長263%。

去年全年小鵬汽車收入為209.9億元，淨虧損為48.6億元，按年相若，non-GAAP淨虧損則由來29.9億元擴大至44.8億元。整體毛利率為12.5%，按年升7.9個百分點。

小鵬汽車指，第四款量產車型旗艦型智能SUV G9預期將於2022年第三季度正式上市。

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