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【品味投資】史上最大 228.31卡鑽石將展開拍賣 料成交價高達 3,000 萬美元

理財智慧 18:34 2022/03/28

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佳士得拍賣行（Christie's）即將舉行的春季拍賣會，將帶來一顆 228.31 卡的鑽石進行拍賣，此鑽石為拍賣歷史上最大號尺寸的鑽石，又被稱為「巨石」（The Rock），料成交價高達 3,000 萬美元。

有「巨石」之稱、重達228.31卡的梨形白鑽，成色為 G Color ，在南非開採和加工，淨度達到 VS1，據悉也是 GIA 鑑定所迄今為止 D 至 Z Color 分級中最大尺寸的紀錄。在此次拍賣前，「The Rock」至今僅經過 3 位持有者，Christie’s 約莫在 20 年首次參與其交易，拍賣預計成交價格落在 $2,000 萬至 $3,000 萬美元之間。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

「巨石」日前首度在杜拜展出，之後將在紐約、台北等世界各地巡迴展出，並於5月11日進行拍賣。佳士得表示，這顆20多年前在南非開採並拋光的寶石，是拍賣史上最大的白鑽，之前拍賣最大無色鑽石的紀錄是163.41卡，於2017年11月以3350萬元瑞士法郎售出。

而在今年1月，蘇富比拍賣行（Sotheby's）在倫敦以430萬美元售出名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽，也是全球已知最大切割鑽石，重達555.55卡。

【名人投資】Taylor Swift 童年居所現正出售 近3,000呎鄉村大宅 僅售99萬美元 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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