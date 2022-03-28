【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕

▲ 據科技網站AppleInsider報道，一名來自美國田納西州的男子，利用Apple Watch不當跟蹤女友的位置，被當地警察逮捕。（蘋果官網圖片）

蘋果（Apple）向來的私隱爭議都是圍繞AirTags，不過近日外國另有不法分子利用Apple Watch作跟蹤工具的事件發生。

據科技網站AppleInsider報道，一名來自美國田納西州的男子，利用Apple Watch不當跟蹤女友的位置，被當地警察逮捕。

【華為策略】芯片供應受影響 華為研發技術尋出路

據悉，當地警方接獲家庭安全中心的來電，表示有受害者的男朋友出現在該中心。涉案者為29歲的Lawrence Welch，曾多次對其女友作出死亡威脅。他被控在其女友的車上安裝Apple Watch，企圖跟蹤她的位置。

女友向警方表示，在到訪家庭安全中心前，已經關掉情侶用來回報彼此位置的Life360應用程式。其後，她收到Lawrence Welch的短信轟炸，而她並未有透露其位置。惟最後Lawrence Welch仍出現在家庭安全中心。

【阻截虛假資訊】Google Map使用機器學習 打擊虛假評論與商家資訊

當Lawrence Welch到達家庭服務中心後，他形跡可疑地蹲在女友汽車副駕駛座的輪胎旁。經警方搜查後，發現輪胎上安裝了Apple Watch，Lawrence Welch亦承認是他擁有的。

AppleInsider認為，Apple Watch被用作跟蹤工具，情況並不常見，故這次事件進一步引起大眾對蘋果產品私隱安全的關注。

【零售科技】多渠道推送資訊增曝光 AI分析助網購平台生意倍升

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！