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【上海分區封城】上海超市老闆因要隔離未能開店 自助營業2天 出乎意料無人走數 更出現窩心場面

理財智慧 19:42 2022/03/28

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內地新冠肺炎疫情持續，其中上海也出現新一輪新型冠狀疫情，周日（27日）新增3,500宗本土確診個案，其中無症狀感染者佔98%。上海市疫情防控辦周日晚上突然發布通告稱，周一（28日）凌晨5時起在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，以黃浦江為界分區分批實施，封控區域內所有人不能外出，被視為「變相封城」。上海民眾得知消息後，周日蜂擁前往超市購買食物。

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【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

內地傳媒報道，上海寶山區一個公寓區內的一家超市，該超市老闆因疫情封控而需要隔離在家，無法回到店鋪。為維持超市的運作，及保持收切，她決定採用自助營業模式，將超市的鎖匙交給熟客，每天9時、10時左右開門，也由熟客協助鎖門，顧客可以自己掃碼再結帳。

【Tesla】Tesla被揭研發成本驚人 為汽車產業平均水平3倍，詳見【下一頁


從店內監控拍下的畫面，不少熱心的顧客會協助年長的顧客結賬，場面十分窩心，令老闆十分感動。出乎意料，這兩天超市沒有出現「逃單」的情況，營業額也出奇地比平日還要高，老闆更大讚客人：「大家素質都比較高。」

【門診服務】馬會資助非新冠患者求診只需50元診金　即日起可預約為期3個月，詳見【下一頁

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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記者：陳詠妍

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