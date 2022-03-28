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【業績｜SaaS股】明源雲去年經調整淨利潤按年跌19.7%　末期息6.8仙　研發投入大增逾80%

股市 19:14 2022/03/28

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明源雲去年經調整淨利潤按年跌19.7%　末期息6.8仙　研發投入大增逾80%

明源雲 （00909） 去年虧損由7億元收窄至3.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌19.7%至3.1億元（人民幣，下同），擬派末期股息每股0.055元（相當於每股0.068港元），按年跌21.4%。

期內，收入按年升28.1%至21.8億元，其中佔收入61.2%的SaaS產品收入增長53.5%至13.4億元，去年SaaS產品已經應用於約16,600個案場及約7,500個工地，按年增約11%及83%。ERP解決方案收入增長1.5%至8.5億元。

集團整體毛利率為80.2%，按年升1.6個百分點，SaaS產品及ERP解決方案的毛利率分別為90.7%及63.5%。

去年公司的研發投入按年升80.5%至6.4億元，研發員工數目增長64.8%至2,123人，佔總員工人數5成。

明源雲指，在2021年行業的劇烈變局下，公司及時應對。針對住宅開發市場的快速變化，公司下半年全面進入產業開發/運營/服務市場的數字化領域，公司將在今年加大投入。其次，公司提前啟動ERP向訂閱制的轉型，降低數字化轉型門檻，以滿足行業調整下更廣泛的客戶需求。

公司將繼續加大天際PaaS平台的研發投入，堅持「SaaS+PaaS+ 生態」的發展戰略。

相關文章：【盈警】明源雲挫逾14%再創上市低　料去年虧損最多3.6億人幣、經調整淨利潤跌至少13.8%

【業績】微盟去年虧損收窄至7.8億人幣　收入上升36.4%

港股 明源雲（00909）

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