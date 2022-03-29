約翰遜帶妻女去鄉村別墅度假 慶祝英國母親節

英國首相約翰遜夫人西蒙茲去年底誕下一女，而約翰遜趁著周日（27日）為英國母親節，帶同妻女到鄉村別墅度假，忙裡偷閒享受天倫之樂。英媒指西蒙茲相當寵愛幼女，在度假期間也時刻抱著女兒。

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英媒指約翰遜（Boris Johnson）夫婦在英國母親節當日，選擇下榻距離倫敦100公里、西薩塞克斯郡一間新開的豪華度假酒店The Pig In The South Downs。酒店位於鄉村地區，每晚房租約215英鎊（約2,200港元）。

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西蒙茲（Carrie Johnson）當日穿著綠色冷衫配印花連身裙，而約翰遜則穿著藍色恤衫配外套。兩人帶同女兒在酒店附近散步，鄉村地區的風景優美，而兩人散步時明顯神色輕鬆。

英媒引述消息人士指，西蒙茲十分寵愛只有3個多月大的女兒羅密（Romy），在酒店附近散步時一直抱著女兒。

據悉，兩人度假期間一直保持低調盡量避免進入酒店主建築物，而身邊也有保鑣陪同出入。

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約翰遜夫婦接近兩歲的兒子威爾弗雷德（Wilfred），則未知是否有跟隨他們一起度假。

約翰遜一家入住的酒店深受英國名人歡迎。住客可以在二級歷史建築Madehurst Lodge欣賞葡萄園及草坪景色。

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責任編輯：鄭錦玲