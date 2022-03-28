【業績｜券商股】國泰君安純利跌近三成、派末期息0.01元　受累交易投資類與利息類收入降

▲ 國泰君安純利跌近三成，因受累交易投資類與利息類收入降。

國泰君安 （01788） 公佈去年業績，集團去年總收入按年下降18.6%至39.72億元。純利跌近三成至10.95億元。集團宣派末期股息每股0.01元，連同中期股息，全年每股股息按年減少29%至0.06元。

國泰君安指，去年收入下跌，主要由於年內市場指數大幅回落、低利率環境等，導致交易投資類與利息類收入按年下降。

按收入性質劃分，集團費用佣金類收入按年升4%至16.26億元，佔總體收入41%，連續三年創新高。集團認為，費用佣金類收入於年內的穩步增加，加強了集團收入彈性與質量。集團利息收入按年則跌14%，至22.81億元，仍佔總體收入57%。利息收入減少，主要由於年內市場利率較上年大幅降低、面對內房債違約風險策略性地調整用於做市用途的債券持倉，以及貸款業務抵押物質量持續提高。 至於交易及投資類淨收入，按年大降91%至5,980萬元，因去年港股、中資美元債市大幅回撤。

財富管理分部收入升惟投資者服務分部收入降

按業務分部劃分，佔集團收入逾四成的財富管理分部收入按年升26%至18.29億元，亦是連續三年創新高。至於同樣佔集團收入逾四成的機構投資者服務分部，收入按年則下降25%至16.19億元。其餘業務分部方面，企業融資服務分部收入按年升1%至6.17億港元；投資管理分部收入盈轉虧蝕9,930萬元。

其他細分業務收入方面，集團去年證券交易佣金收入按年升28％，主要來自本港股市及場外交易。承銷費收入按年大升四成，期內完成資本市場承銷項目數目減少37.5%至20個，當中包括京東物流 （02618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 等。去年集團資產管理業務旗下相關基金管理費與表現費收入大減三成，因市場波動造成有關收入下降。客戶孖展融資利息收入按年升17％，惟IPO融資活動減少令利息收入大降37％。

另外，集團去年股東權益回報率（ROE）按年降4.6個百分點至7.2%，總資產按年下降13%，至1,063億元。

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