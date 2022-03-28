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【烏克蘭戰爭】澤連斯基評英德法領袖 一人被批恐懼俄羅斯

環球社會熱點 19:27 2022/03/28

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俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，烏克蘭總統澤連斯基y近日接受《Economist》訪問，表達對各國盟友看法。澤連斯基指與英國首相約翰遜比起其他領導人，付出更多努力幫助烏克蘭。澤連斯基嚴厲指責法國總統馬克龍，稱法國因畏懼俄羅斯，未敢向烏提供武器。

網傳烏軍槍擊俄戰俘影片 烏承諾調查 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受《Economist》訪問，透露對西方各國領導人的評價。澤連斯基將外國領袖分兩類，包括希望以任何方式停戰，為重返俄羅斯市場的國家、以及支持烏克蘭人民，不惜一切代價的國家。

澤連斯基在訪問內讚揚約翰遜（Boris Johnson），稱約翰遜比起其他領導人，為烏克蘭提供最多援助。他指英國絕對站在烏克蘭一方，沒有以中立身份自居，明確希望烏克蘭能取得勝利，重挫俄羅斯，但未有透露英方是否願意不惜一切代價結束俄烏戰爭。

澤連斯基尋中立及領土完整 和談改在土耳其 【下一頁】

據悉，約翰遜與澤連斯基已建立密切關係，兩人幾乎每日通話。約翰遜得知烏克蘭極力抵抗普京（Vladimir Putin）侵略後，更強忍眼淚，難以抑制情緒。

澤連斯基又認為，由於德國與俄羅斯經濟聯繫深厚，德國試圖在不影響經濟之下，採取平衝的做法是錯誤。他更嚴厲批評法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），指法國因畏懼俄羅斯，猶豫向烏克蘭運送武器。

馬克龍早前曾警告，向烏克蘭提供裝甲車及軍機很可能會越過「紅線」，將北約牽涉與俄羅斯直接衝突。另一方面，約翰遜則增加對俄制裁，更向烏提供6,000枚導彈。

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責任編輯：郭麗明

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