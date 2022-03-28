【Tesla】Tesla被揭研發成本驚人 為汽車產業平均水平3倍

近日外國監察網站發表了一份有關各大汽車廠商平均每架汽車研發費用的報告，當Tesla以每架汽車平均2,984美元的價格佔據榜首，為汽車產業平均水平的3倍。

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報告當中顯示福特汽車的每架汽車平均研發費用為1,186美元，通用汽車則為1,063美元，佳士拿汽車更低至784美元，三者相加只有3,033美元，與Tesla每架汽車平均研發費用相約。

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有專家指出Tesla的研發費用之所以會如此高昂，主要原因為Tesla僅發布純電動車型，與主流車廠坐擁燃油車和電動汽車兩個市場不同，其次由於Tesla的營銷費用非常低，因此能將其資金更多的投入到研發之中。

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記者：鄭日棱