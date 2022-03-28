▲ 【業績｜零售股】鴻福堂去年少賺近87%至820萬 今年加開最多10間新店、預告產品或加價

鴻福堂 （01446） 公布2021年業績，期內收益約6.96億元，按年跌0.9%；純利約820萬元，按年跌86.8%；每股賺1.25仙；派末期息0.37仙及特別股息0.31仙，合共0.68仙，按年少76.2%。鴻福堂績前無升跌，收報0.395元，以此推算，股息率約1.72厘。

鴻福堂去年零售業務的收益按年減少4.3%至5.25億元，去年底全港經營共122間零售店；批發業務的收益按年增加11.0%至1.71億元。鴻福堂稱，去年香港零售市場受到疫情陰霾影響，拖累零售業務。

鴻福堂去年政府補貼大減至140萬

鴻福堂又指，去年收到政府補貼140萬元，而2020年則為4550萬元，加上去年大幅度折扣優惠；原材料、員工及租金成本上漲；水電費、廣告及宣傳開支上升，影響去年純利表現。

在自家CLUB會員方面，去年底會員人數115.9萬人，按年增加約13.5萬名會員。

鴻福堂預期今年零售及批發行業面臨嚴峻環境 考慮加價

鴻福堂稱，今年在疫情響下，農曆年假期後零售氣氛及市面人流均跌至新低，故預期今年零售及批發行業將面臨更為嚴峻的營商環境。鴻福堂預計，今年在香港開設最多10間新店，包括鴻福堂門店及「HFT Life」分店。

零售產品方面，鴻福堂將視乎市場氣氛，考慮調整部份貨品的價格以抵銷部份生產成本的上漲。批發業務方面，鴻福堂稱，會推出多款新產品，包括草本飲料及樽裝甜品。

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