【英國王室】慶英女王登基70周年 馬莎5000員工放多1日假

今年為英女王登基已70年，英國王室今年6月將舉行一系列慶祝活動。英國企業馬莎百貨公司表示，旗下逾5,000名員工將可額外放假一日，慶祝英女王登基70周年白金禧紀念。馬莎百貨公司表示，公司所有人期待英女王登基70周年的白金禧紀念盛會，公司很高興能給予員工額外一日假期。

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英國6月2日起將有為期4日的長周末假期，慶祝英女王登基70周年白金禧。馬莎店舖屆時將維持營業，但店舖、配送中心及客戶服務部僱員，可在銀行假日周末外再獲額外一日假期。馬莎門店總監Helen Milford表示，公司所有人期待是次國家盛會，為協助同事慶祝，公司很高興能額外提供一日假期，希望員工享受慶祝活動。

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據報馬莎公司放假政策一向不俗，馬莎全線店舖會在拆禮物日（12月26日）關閉，讓所有員工在當天放假。公司在2021年時亦繼續實施政策，感謝員工疫情期間的努力。

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據悉馬莎公司旗下共有約7萬名僱員，包括總部、前線及配送中心員工。英國白金禧紀念官方慶祝活動將在6月2日開始，6月5日結束，為期4日，屬英國銀行假期。屆時酒吧可多營業2小時，馬莎百貨公司則指全數商鋪會繼續營業，但部分或會縮減營業時間。

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責任編輯：李俊儀