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海螺水泥（00914）屬高耗能行業 拆解7厘幾息股價跟唔上之謎

股市 18:55 2022/03/28

分享：

海螺水泥 （00914） 收市升1.7%，報38.7元。海螺水泥剛公布2021年度業績，營業額1,679.5億元，按年少4.7%；純利則錄得333億元人民幣，按年倒退5.4%；每股盈利6.28元，派末期息每股2.38元，較上年2.12元多12%，績後即遭花旗和瑞信下調目標價。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）謂，今年內地有不少基建項目能支持水泥價格，惟面對高耗能問題，海螺水泥7厘息可長期維持？止蝕位話你知！立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析：重溫今早《開市追揸沽》，譚智樂分析業績期步入尾聲 港股反彈已完？（下附time code）*

Time code
00：21 - 港股今日焦點速覽　
01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：45 - 恒指黑期、亞太股市早段市況速報
03：13 - 美國通脹數據見好轉    美國聯儲局有條件轉鷹？
05：19 - 加息預期升溫、美股仍升怎解讀？
06：04 - 經濟下行壓力大     短？美股走勢反向控制利率預期
06：55 - 去年聯儲局今年急加去年未加的息     短？加息步伐快
07：25 - 美股有回調勢頭    對利率敏感的科技股要小心
07：51 - 加息步伐對美股股市影響多大？貨幣政策以外因素影響更大
08：22 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：19 - 恒指波幅短？預計收窄    再下試20600點問題亦不大
11：03 - 監管政策、中美關係因素出現根本性變化
12：00 - 內地經濟有下行壓力     不敢推中美貿易戰、監管政策或放寬？
12：12 - 港股踏入整固期有利長？部署     恒指短期波幅區間料介乎20500至22500點   
12：27 - 增長股難炒    短？炒業績不值博？
13：35 - 東方海外 （00316） 高息兼派特別息     值得現價買入？
17：04 - 美團 （03690） 業績勝預期見曙光？短？股價僅技術反彈
18：39 - 美團 （03690） 業績有隱憂    首兩季受內地疫情衝擊、外賣車手成本增
19：28 - 科技股美團 （03690） 最高風險     炒波幅、轉身快才適宜短炒
20：24 - ET一周開倉：中海油 （00883） 、中移動 （00941） 、Block（SQ.US）
26：40 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 太平洋航運 （02343） 中長？點揀？
30：11 - 港股開市初段市況速報
30：32 - 觀眾問股：中石化 （00386） 息率高    績後可追入？中海油 （00883） 更值博？
32：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 回購    長？現價可開始收集？
35：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 跟恒指初步見底？現價可分注吸納？
37：14 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 息率高、股價不跟上    42.6元買入上望、止蝕多少？
39：18 - 中移動 （00941） 、中國神華 （01088） 高息率爆上   今日可追入？
40：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？
42：37 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 甚麼價位可買入？
44：05 - 觀眾問股：友邦 （01299） 92元有貨     現價溝貨好嗎？
46：02 - 觀眾問股：商湯 （00020） 甚麼價錢可入？ 公司前景如何？ 
48：23 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 今年點睇？下一轉炒上是否要等夏天？
51：09 - 觀眾問股：百威亞太 （01876） 22元有貨點睇？
52：49 - 啤酒股bye bye？青島啤 （00168） 技術走勢見大雙頂、沽壓大
53：35 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 業績點睇？股價前景如何？
55：11 - 觀眾問股： GX恒生高股息率 （03110） 短期是否已見頂？目標收息甚麼價位適合收集？
56：35 - 觀眾問股：中航科工 （02357） 為何打仗仍炒不起？
58：23 - 港股開市初段市況速報
58：52 - 消息股：信義能源 （03868） 、中石化 （00386） 、江西銅 （00358） 、中國太保 （02601） 、交通銀行 （03328）
1：00：23 - 財經日誌提提你

 

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