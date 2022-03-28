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【日圓新低】日本央行再度出手 無限量買債以壓低市場利率 日圓跌至2015年以來新低

環球政經 18:42 2022/03/28

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日本10年期國債收益率繼上周五（3月25日）升至0.245厘的6年高位後，日本央行 (Bank of Japan) 今日 (28 日) 宣布，將以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，以壓低市場利率。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

有關消息公布後，拖累日圓走低，兌美元低見123.82，回落到2015年12月以來水平，而港元兌日圓同樣強勢，每百日圓兌6.3188港元，再創2015年以來新低。

此舉是繼2月之後，日本央行今年第二度實施的操作，由於海外的利率調升，對日本國內債券帶來強大賣壓，日本央行出手實施無限量購債，無疑地顯示出該行持續推動貨幣寬鬆的決心。

 

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責任編輯：羅浩濂

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