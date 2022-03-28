【日圓新低】日本央行再度出手 無限量買債以壓低市場利率 日圓跌至2015年以來新低

日本10年期國債收益率繼上周五（3月25日）升至0.245厘的6年高位後，日本央行 (Bank of Japan) 今日 (28 日) 宣布，將以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，以壓低市場利率。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

有關消息公布後，拖累日圓走低，兌美元低見123.82，回落到2015年12月以來水平，而港元兌日圓同樣強勢，每百日圓兌6.3188港元，再創2015年以來新低。

此舉是繼2月之後，日本央行今年第二度實施的操作，由於海外的利率調升，對日本國內債券帶來強大賣壓，日本央行出手實施無限量購債，無疑地顯示出該行持續推動貨幣寬鬆的決心。

【本港出口】2月份本港整體出口升0.9% 輸往亞洲貨值升幅顯著【下一頁】

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂